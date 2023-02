◆ La velocità di scioglimento del ghiacciaio Thwaites, in Antartide, dipende in parte da quello che succede sott’acqua. Secondo alcune stime lo scioglimento è responsabile di circa il 4 per cento dell’aumento annuo del livello del mare. Un collasso completo del ghiacciaio potrebbe far aumentare il livello di circa 65 centimetri, innescando un’ulteriore instabilità nell’area. Il Thwaites, che si trova nella parte ovest del continente, si estende oltre la costa, nel mare di Amundsen. Vicino alla costa il ghiaccio arriva fino al fondale, ma più al largo se ne distacca, permettendo all’acqua marina, più calda, di lambire la superficie inferiore.