Coralli È possibile che le barriere coralline dell’oceano Pacifico orientale, minacciate dalla crisi climatica, stiano imparando a resistere alle alte temperature. Quando l’acqua è troppo calda, i coralli perdono le alghe con cui vivono in simbiosi e diventano bianchi. In casi estremi possono anche morire. In uno studio pubblicato su Pnas, alcuni ricercatori hanno analizzato le barriere coralline che si trovano lungo le coste di Panamá, Costa Rica, Messico e Colombia, colpite da episodi di sbiancamento nel 1982-1983, 1997-1998 e 2015-2016. È emerso che i coralli hanno resistito meglio agli ultimi due eventi, anche perché è aumentata la presenza di coralli del genere Pocillopora (nella foto), capaci di ospitare alghe più adatte alle alte temperature, come la Durusdinium glynnii.