“Manifestazioni nelle principali città per le ‘dieci richieste’ del Bnp”, è stato l’ultimo titolo d’apertura del Dainik Dinkal, dopo che il 19 febbraio un tribunale del Bangladesh ha confermato la decisione del governo di chiudere l’unico quotidiano che esprime la linea politica del Bnp, il principale partito d’opposizione nel paese. In cima alle dieci richieste c’erano le dimissioni del governo della prima ministra Sheikh Hasina. Ufficialmente, però, la testata è stata chiusa per aver violato le rigide leggi sulla stampa. Nell’ultimo mese sono stati oscurati 191 siti d’informazione. Nel 2022 il Bangladesh è sceso al 162° posto dell’indice della libertà di stampa stilato da Reporters sans frontières, dietro all’Afghanistan, che è al 156 °. ◆