Sono passate tre settimane da quando un treno merci che trasportava sostanze chimiche pericolose, tra cui il cloruro di vinile, è deragliato ed è esploso vicino alla cittadina di East Palestine, in Ohio. Nel frattempo le autorità sanitarie hanno rassicurato la popolazione locale, spiegando che l’aria era tornata presto a essere respirabile e che le falde acquifere non erano state contaminate. “Ma i residenti hanno segnalato un numero crescente di disturbi, dalle eruzioni cutanee alla nausea fino a problemi respiratori, e sostengono che il governo stia sottovalutando la vicenda”, scrive la Cnn. Per venire incontro a questi timori, lo stato ha chiesto l’intervento dei medici dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, e del dipartimento della salute. Negli Stati Uniti ogni anno deragliano più di mille treni. Il New York Times spiega che una delle cause principali è che i sistemi di sicurezza dei treni sono molto antiquati. “Negli ultimi anni le aziende del settore sono riuscite a contrastare provvedimenti per introdurre freni migliori, limiti di velocità più severi e vagoni più resistenti”. Inoltre da tempo i sindacati denunciano lo sfruttamento dei lavoratori, condannano i tagli al personale che hanno fatto aumentare la durata dei turni e chiedono congedi per malattia retribuiti .