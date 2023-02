◆ Per una volta mi trovo in disaccordo con la scelta di Internazionale, riguardo al confronto sull’uso dell’intelligenza artificiale negli articoli scientifici (numero 1498). Il concetto che un articolo scientifico non possa derivare da un software è autorevolmente chiarito nel pezzo di Science. Vorrei aggiungere però che chi fa ricerca sa bene che la parte difficile non è scrivere lo studio, ma farlo. Con la mole di dati oggi a disposizione e sistemi di elaborazione sempre più efficienti, un programma come ChatGpt sarà pure in grado di “scrivere” un testo credibile, solo che lo studio non l’avrà fatto nessuno. Una scrittura senza contenuti: un falso. Che ciò possa essere di aiuto ai ricercatori poveri, come sostengono Lucey e Dowling nell’articolo di The Conversation, mi sembra offensivo per la ricerca e per chi la fa. Su un punto solo i due interventi concordano: il programma è uno strumento, dunque è un’invenzione. Supera i limiti fisici delle persone come un aereo o una banale calcolatrice, ma resta uno strumento e come tale bisogna saperlo usare. D’altronde, non tutti possono guidare un aereo. Piace chiamarla intelligenza artificiale ma non può sostituire quella umana e fa bene Science a pretendere ciò che ha sempre preteso, cioè la garanzia dell’originalità.

Claudia Dalmastri