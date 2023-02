Il 22 febbraio l’esercito israeliano ha ucciso almeno dieci palestinesi e ne ha feriti circa cento in un raid a Nablus, in Cisgiordania. Secondo i militari si è trattato di un’operazione antiterroristica contro tre persone sospettate di essere coinvolte in attacchi contro israeliani. Da novembre, quando si è insediato il governo israeliano di estrema destra, i raid dell’esercito in Cis­giordania sono aumentati, ricorda The New Arab e nel 2023 sono già stati uccisi almeno cinquanta palestinesi. ◆ Il parlamento israeliano ha approvato in prima lettura il 21 febbraio due disegni di legge che fanno parte della discussa riforma della giustizia voluta dal governo. Il 20 febbraio migliaia di persone hanno manifestato contro la riforma a Gerusalemme.