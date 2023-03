Alcune scimmie producono schegge di pietra in modo non intenzionale quando schiacciano le noci. Il comportamento è stato osservato tra i macachi della Thailandia. Le schegge (nella foto) sono simili a quelle attribuite ad alcuni ominidi e risalenti anche a 3,3 milioni di anni fa. Secondo lo studio, pubblicato su Science Advances, la scoperta mette quindi in discussione la teoria che le schegge di pietra preistoriche siano da attribuire a un’azione antropica intenzionale.