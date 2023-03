Quando camminiamo si attiva una regione della corteccia cerebrale legata alle informazioni visive, spiega uno studio pubblicato su Cerebral Cortex. Al contrario la regione non si attiva quando ci muoviamo strisciando o adottiamo visuali diverse, per esempio dall’alto, come se volassimo. La scoperta potrebbe contribuire a spiegare come i bambini imparano a camminare. È possibile che comincino a gattonare utilizzando una particolare regione del cervello e che solo in seguito si sviluppi quella specifica legata a un’andatura bipede.