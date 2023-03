“Più di quaranta persone, in maggioranza bambini, sono morte a causa della dengue e più di tredicimila si sono ammalate dall’inizio dell’anno”, scrive l’Afp. L’epidemia ha messo a nudo il già precario sistema sanitario boliviano. La zona più colpita è il dipartimento di Santa Cruz, nell’est, la regione più popolosa ed economicamente forte del paese. Gli ospedali sono al collasso, le autorità organizzano fumigazioni nelle strade, nelle case e nelle scuole, e gruppi di volontari fanno turni di pulizia per eliminare vasi e recipienti inutilizzati, dove si accumula l’acqua in cui si riproduce la zanzara Aedes aegypti , che trasmette il virus. L’emergenza sanitaria ha aggravato la crisi politica tra il governo e l’opposizione di Santa Cruz.