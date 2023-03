In settimana Joe Biden ha visitato per la prima volta il Canada da quando è presidente degli Stati Uniti. “Nei suoi colloqui con il primo ministro progressista Justin Trudeau si è parlato molto di immigrazione”, scrive il Guardian. “L’attenzione è rivolta soprattutto a un tratto di strada sterrata di circa otto chilometri che collega lo stato di New York, negli Stati Uniti, alla provincia canadese del Québec. Nel 2022 circa 40mila persone hanno percorso quella strada per passare dagli Stati Uniti al Canada”. Le autorità canadesi si sono dimostrate poco preparate a gestire l’aumento delle richieste d’asilo. Trudeau è quindi finito al centro delle critiche, e cerca la collaborazione di Biden. La maggior parte dei richiedenti asilo scappa da guerre, povertà e repressione politica in America Latina, altri sono arrivati da Afghanistan, Yemen e Turchia.