“Il 16 marzo è stato arrestato Orlando Salvador López, l’ex procuratore per i diritti umani che aveva portato in tribunale il generale e dittatore Efraín Ríos Montt per genocidio”, scrive La Prensa. La detenzione di Salvador López, accusato di abuso di potere e atti illegali, è stata celebrata dall’estrema destra guatemalteca. Negli ultimi mesi vari procuratori e giudici, che avevano preso parte ai processi contro i militari responsabili di crimini contro la popolazione civile negli anni ottanta e novanta, hanno affrontato dei procedimenti legali e hanno dovuto lasciare il paese.