Il distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande degli Stati Uniti (circa 420mila studenti), ha cancellato tutte le lezioni il 21 e il 22 marzo a causa di uno sciopero del personale di supporto all’istruzione, tra cui autisti di autobus, custodi, assistenti educativi e dipendenti delle mense. Questi lavoratori, circa trentamila, hanno il sostegno del sindacato degli insegnanti. “I rappresentanti sindacali chiedono un aumento salariale del 30 per cento più altri 2 dollari all’ora per i lavoratori meno pagati”, scrive il Los Angeles Times. “Hanno rifiutato l’offerta del distretto scolastico, che proponeva un aumento salariale del 23 per cento in quattro anni, oltre a un aumento dell’orario di lavoro, a un maggior numero di posizioni a tempo pieno e a un miglioramento dell’idoneità alle prestazioni sanitarie”. Nel 2019 uno sciopero simile era durato sei giorni. ◆