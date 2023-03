“Il 18 marzo il leader messicano Andrés Manuel López Obrador ha radunato nella piazza dello Zócalo, a Città del Messico, decine di migliaia di sostenitori per commemorare l’anniversario dell’espropriazione delle aziende britanniche e statunitensi, decretata nel 1938 dal presidente Lázaro Cárdenas”, scrive Reforma. Per il leader del movimento di centrosinistra Morena, la giornata è stata anche un’occasione per mostrare all’opposizione la sua forza politica in vista delle elezioni presidenziali del 2024.