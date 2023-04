“La transizione dell’Unione europea verso i veicoli con motore elettrico è in pericolo a causa della carenza di litio, un componente base delle batterie”, scrive il Financial Times. Secondo uno studio della Benchmark Mineral Intelligence, un’azienda di ricerche specializzata nel settore delle auto elettriche, l’entrata in vigore del divieto d’immatricolazione dei veicoli con motore a combustione interna, previsto per il 2035, farà quintuplicare la domanda di litio nell’Unione europea, arrivando a 550mila tonnellate all’anno. La regione sarà capace di produrne neppure la metà. La carenza, conclude il quotidiano, provocherà anche forti rialzi del prezzo del minerale.