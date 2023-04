Secondo l’indice trimestrale europeo sulle proprietà Msci, il valore delle proprietà immobiliari è sceso del 10 per cento dopo il picco toccato nel giugno 2022. La Citigroup prevede che le valutazioni in Europa occidentale crolleranno di un ulteriore 20-40 per cento prima della fine del 2024, e nello stesso periodo le azioni dei gruppi immobiliari potrebbe svalutarsi del 50 per cento. Quelle della tedesca Vonovia sono precipitate del 30 per cento a marzo. Nelle ultime quattro settimane la lussemburghese Aroundtown, la francese Gecina e la britannica Segro sono crollate rispettivamente del 42, del 13 e del 9 per cento. La Goldman Sachs ha consigliato di vendere le azioni della British Land, chiamando in causa la forte esposizione patrimoniale del gruppo nei confronti della city di Londra, dove molte aziende hanno bisogno di meno uffici, avendo adottato modelli di lavoro ibridi dopo la pandemia di covid-19.

Finora i gruppi immobiliari statunitensi se la sono cavata un po’ meglio. A marzo sull’altra sponda dell’Atlantico l’indice Msci è sceso dell’8,5 per cento, anche se molte aziende sono legate alle stesse banche regionali finite al centro del recente caos finanziario. Secondo Mark Unsworth, esperto del settore immobiliare della Oxford Economics, i risultati differenti sono dovuti in parte alla diversa composizione del mercato. “Gli Stati Uniti hanno un complesso di società immobiliari quotate in borsa molto più maturo”, formato in misura maggiore da fondi specializzati in singoli segmenti, come i centri elaborazione dati, i magazzini o le strutture sanitarie. “L’Europa è più esposta a tutto il settore degli immobili per uffici, per le industrie e per la vendita al dettaglio, dove si prevede che l’effetto dell’aumento dei tassi sarà maggiore”.