◆ Per secoli i mercanti hanno fatto tappa nei villaggi del bacino di Ouarzazate, in Marocco, durante i loro viaggi tra il Nordafrica e l’Europa. Negli ultimi decenni la regione, stretta tra le catene montuose dell’Alto Atlante e dell’Anti

Atlante, è diventata invece un set per produzioni cinematografiche. Più di recente il governo ha deciso di sfruttare il clima secco e soleggiato della zona per costruire una grande centrale solare termodinamica. Le immagini in alto, scattate dal satellite Landsat 8 della Nasa nel dicembre 2015 e nel dicembre 2022, mostrano l’infrastruttura con il cantiere in corso e a lavori completati.