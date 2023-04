Un gruppo di quindici grandi investitori ha deciso di avviare un’azione legale contro l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), che il 19 marzo, insieme al governo di Berna e alla banca centrale svizzera, è stata protagonista dell’acquisizione del Credit Suisse da parte della banca Ubs. Come spiega la Neue Zürcher Zeitung, gli investitori ritengono illegale la cancellazione del valore delle obbligazioni Additional tier 1 (At1) del Credit Suisse. Le At1 sono una forma di debito che fa parte del capitale di una banca e dovrebbe essere rimborsato prima delle azioni in caso di fallimento. Inoltre, dovrebbero essere convertite in azioni quando le riserve scendono sotto una certa soglia.