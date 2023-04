Vladlen Tatarsky, un noto blogger militare russo, è stato ucciso da un pacco bomba durante un evento pubblico in un bar di San Pietroburgo. Tatarsky aveva criticato i fallimenti dell’esercito russo in Ucraina ma non era tra i commentatori più duri con Mosca, nota Meduza. Una donna di 26 anni è stata arrestata con l’accusa di aver portato l’ordigno nel locale. Secondo le autorità russe l’attentato è stato organizzato dai servizi segreti ucraini, mentre per Kiev è frutto delle lotte di potere all’interno del fronte bellicista russo.