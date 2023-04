Il 4 aprile gli elettori del Wisconsin sono andati alle urne per scegliere il giudice che dovrà occupare il seggio vacante nella corte suprema dello stato. “Era un voto molto importante”, spiega il Washington Post, “perché nei prossimi mesi la corte dovrà prendere decisioni delicate su alcune questioni, in particolare il diritto all’aborto, il modo in cui sono definiti i distretti elettorali e le regole di voto per le elezioni presidenziali del 2024”. Il Wisconsin è da tempo uno degli stati contesi tra democratici e repubblicani, con un ruolo determinante nelle elezioni presidenziali. Ha vinto la giudice progressista Janet Protasiewicz, il cui voto sarà decisivo, visto che al momento la corte è formata da tre giudici progressisti e tre conservatori.