“In un messaggio alla nazione il 2 aprile il presidente conservatore Guillermo Lasso ha autorizzato il porto d’armi di uso civile per la difesa personale”, scrive Bbc mundo. Il leader ecuadoriano ha aggiunto che la misura è urgente per combattere “i nemici comuni”, cioè “il narcotraffico, la delinquenza e la criminalità organizzata”. Inoltre, le guardie private potranno affiancare la polizia nel lavoro di vigilanza. Nel frattempo Lasso sta affrontando un procedimento di messa in stato d’accusa per corruzione in parlamento, che potrebbe portare alla sua destituzione.