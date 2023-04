In occasione del venticinquesimo anniversario degli accordi del venerdì santo, che nel 1998 sancirono la fine del conflitto tra cattolici e unionisti in Irlanda del Nord, il presidente statunitense Joe Biden ha pronunciato un discorso all’università di Belfast (nella foto) in cui ha invitato le due parti a rispettare il sistema di condivisione del potere previsto da quell’intesa. Dal febbraio 2022 il governo nordirlandese è bloccato dal boicottaggio del Partito democratico unionista (Dup), deciso dopo la reimposizione dei controlli sul traffico di merci con il resto del Regno Unito in seguito alla Brexit. La leadership del Dup ha respinto l’appello di Biden, spiegando che il presidente statunitense, di origini irlandesi, è troppo sbilanciato a favore dei cattolici. ◆