“Il 15 aprile l’Estado mayor central, il gruppo principale di dissidenti delle Farc (in parte smobilitate con gli accordi di pace del 2016), ha annunciato che si siederà al tavolo dei negoziati con i rappresentanti del governo del presidente colombiano Gustavo Petro”, scrive l’agenzia Efe. Il dialogo comincerà alla metà di maggio e si svolgerà in Norvegia. Secondo il quotidiano El Espectador, “il governo deve percorrere con prudenza il cammino pieno di ostacoli per disarmare la dissidenza delle Farc”. Il suo comandante Iván Mordisco, dato per morto a luglio del 2022, è stato tra quelli che più hanno rallentato il processo di pace. I negoziati con l’Estado mayor central si svolgeranno parallelamente a quelli in corso con l’organizzazione guerrigliera dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln).