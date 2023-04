Andare in letargo comporta vari mesi d’immobilità, senza però rischi di trombosi. Alcuni ricercatori hanno confrontato i campioni di sangue di tredici orsi bruni prelevati in inverno e in estate, scoprendo che durante il letargo i livelli di una specifica proteina, la hsp47, si riducevano molto rispetto a quelli rilevati negli animali attivi. La hsp47, scrive Science, è una proteina da shock termico che si trova sulla superficie delle piastrine e attiva il processo di coagulazione. A livelli più bassi il rischio che si formino dei trombi è ridotto al minimo.