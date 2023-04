(Pete Marovich, The New York Times/Contrasto)

“Il processo per diffamazione contro l’emittente tv Fox News è finito ancora prima di cominciare”, scrive il Washington Post. La Dominion Voting Systems, un’azienda che produce sistemi informatici per il voto elettronico, riceverà un risarcimento di 787 milioni di dollari. “Subito dopo le presidenziali del 2020 Fox News diede spazio alla teoria secondo cui i computer dell’azienda erano stati manipolati per spostare voti da Donald Trump a Joe Biden”. Nelle fasi preliminari del processo è emerso che molti giornalisti della rete erano consapevoli di diffondere informazioni completamente false. Con l’accordo la Fox News ha voluto evitare l’ulteriore danno d’immagine che sarebbe stato causato dal processo. Il procedimento era molto atteso soprattutto perché avrebbe aperto un dibattito sui limiti della libertà di stampa, protetta dal primo emendamento della costituzione statunitense. ◆