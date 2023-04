La capitale sudcoreana è situata circa cinquanta chilometri a sud del confine con la Corea del Nord. È attraversata dal fiume Han, che nella parte destra dell’immagine risulta parzialmente ghiacciato. Il corso d’acqua è il quarto più lungo della penisola coreana e sfocia nel mar Giallo, chiamato così per la sabbia che colora le sue acque. La capitale è circondata da montagne ricche di boschi, che spiccano per il colore marrone, dato che la foto è stata scattata in inverno. A nord della metropoli c’è il parco nazionale di Bukhansan, mentre a ovest c’è Incheon, la terza città più grande del paese, nota per il porto commerciale e soprattutto per l’aeroporto internazionale, che si trova su un’isola al largo della città. Seoul ha più di nove milioni di abitanti, mentre Incheon ne ha quasi tre milioni.