La veglia in onore di Miguel Rojché Zapalu, un guatemalteco di quarant’anni morto il 27 marzo nell’incendio scoppiato in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, in Messico. Nel rogo hanno perso la vita quaranta persone. Secondo le ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate durante una protesta organizzata dai detenuti, che chiedevano di non essere rimpatriati. In questi giorni migliaia di migranti stanno marciando attraverso il Messico meridionale per chiedere la chiusura dei centri.