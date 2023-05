Occuparsi dei bambini è un buon affare

◆ L’articolo sui nidi d’infanzia in Germania (Internazionale 1509) non racconta nulla che non si sappia già, illustra solo gli inconvenienti che si presentano quando mancano i servizi di assistenza all’infanzia: minore occupazione femminile; maggiori costi per il sistema economico nazionale e le famiglie; aumento dello stress per i genitori, complicazioni varie che coinvolgono nonni amici o altre persone; meno integrazione dei bambini di origine straniera, maggiori differenze di reddito, calo delle entrate fiscali, eccetera. Ma lo stesso problema riguarda un gran numero di paesi, tra cui l’Italia, dove grida d’allarme sono lanciate da anni dalle associazioni di categoria che lamentano la mancanza di maestri ed educatori. Mi chiedo cosa aspetti il nostro governo a formare e poi ad assumere il personale necessario a risolvere questo enorme ed annoso problema.

Claudio

Perché i paesi arabi si riavvicinano ad Assad

◆ Il nuovo sistema arabo che sta emergendo, “reazionario, brutale e incentrato sull’annientamento di qualunque movimento popolare”, come evidenziato da Yassin al Haj Saleh (Internazionale 1509),

è così diverso da quello precedente? E non è quello che noi occidentali desideriamo in quanto più capace d’impedire che le persone varchino i nostri confini nel caso in cui riescano ad attraversare deserti, mari, foreste, filo spinato, muri?

Daniele Baldisserri

Strage da fentanyl

◆ Ho letto l’articolo sull’oppioide sintetico negli Stati Uniti (Internazionale 1509). Non vedo cenni all’origine del male: il pessimo uso della sanità e la pressione delle case farmaceutiche sui medici. Oltre al fatto di non considerare l’essere umano nella sua complessità. Penso che anche il giornalismo dovrebbe ampliare il discorso, uscendo da tesi preconfezionate che si concentrano su un unico dettaglio.

Raffaella

Scienza

◆ Volevo ringraziarvi per le vostre notizie di scienza. Ottima guida per chi vuole approfondire, concisa, ma di ampio orizzonte, quello che mi serviva per avere informazioni su un settore che m’interessa ma del quale non sono specialista. Grazie.

Marco Leonardi

Errata corrige

◆ Nel quadro d’unione della cartina a pagina 19 di Internazionale 1509 è indicata la Tanzania, invece del Sudan. Errori da segnalare?

