Uccelli Secondo uno studio pubblicato su Pnas, tra il 1980 e il 2016 la popolazione degli uccelli in Europa si è ridotta di circa il 25 per cento. Il declino è stato maggiore per le specie che vivono nelle campagne e più contenuto per quelle diffuse nelle foreste e nelle aree urbane. Gli uccelli delle regioni fredde sono stati colpiti più di quelli delle regioni calde. Il calo della popolazione aviaria è dipeso principalmente da quattro fattori: la diffusione dell’agricoltura intensiva, il degrado dei boschi, l’urbanizzazione e l’aumento delle temperature. Il fattore più importante è stato però la trasformazione delle pratiche agricole, soprattutto l’uso di fertilizzanti e insetticidi, che ha inciso negativamente sugli uccelli insettivori. Nella foto: piccoli di civetta capogrosso a Minsk, in Bielorussia