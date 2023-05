◆ L’11 maggio il governo statunitense ha annunciato un piano per ridurre le emissioni di anidride carbonica delle centrali a gas e a carbone a partire dal 2030. Se le nuove regole entreranno in vigore, le centrali più inquinanti dovranno catturare il carbonio emesso e stoccarlo sulla terraferma o in mare usando le tecnologie Ccs (carbon capture and storage). L’obiettivo dell’Epa, l’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente, non è chiudere le centrali alimentate da combustibili fossili, ma spingerle a inquinare meno. Spetterà quindi agli operatori a livello locale decidere se interrompere le attività degli impianti o adottare le tecnologie Ccs.