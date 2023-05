Dopo due anni e cinque elezioni, in Bulgaria la crisi politica sembra aver trovato una soluzione, scrive Der Standard. Gerb, il partito conservatore dell’ex premier Bojko Borisov, ha raggiunto un accordo con la coalizione Continuiamo il cambiamento per formare un governo incaricato di portare avanti le riforme costituzionali. Per i primi 18 mesi l’esecutivo sarà guidato da Nikolai Denkov, di Continuiamo il cambiamento, che poi cederà il posto all’ex commissaria europea Marija Gabriel (Gerb).