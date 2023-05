Un nuovo rapporto del World wide fund for nature (Wwf) rivela che nella regione del fiume Mekong, nel sudest asiatico, sono state scoperte molte nuove specie di piante e animali: per la precisione 380, individuate tra il 2021 e il 2022 in Cambogia, Laos, Birmania, Thailandia e Vietnam. Alcune specie sono diffuse in tutta la regione e altre sono endemiche di singoli paesi. Dato che alcuni habitat sono minacciati, ci sono anche specie a rischio, scrive New Scientist. Nella foto: un esemplare di Calotes goetzi in Cambogia