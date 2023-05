Più di trenta soldati della missione Kfor della Nato, tra cui 14 italiani, sono rimasti feriti il 29 maggio negli scontri con i manifestanti della comunità serba a Zvečan, nel nord del Kosovo. In diverse città della zona i dimostranti hanno cercato d’impedire l’insediamento dei sindaci albanesi eletti alle amministrative di aprile, boicottate dalla maggioranza serba della regione a causa della disputa in corso da mesi con il governo kosovaro. Stati Uniti e Unione europea hanno criticato Priština per aver deciso di considerare valide le elezioni nonostante il bassissimo tasso di affluenza, spiega Balkan Insight.