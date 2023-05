Dal prossimo anno in Somalia si tornerà a votare con il suffragio universale, scrive Hiiraan on­line. Il sistema non è in vigore dal 1969, ma sarà ripristinato per le amministrative del 30 giugno 2024. È una delle novità annunciate dopo un incontro di quattro giorni a Mogadiscio tra il presidente Hassan Sheikh Mohamud e i leader della federazione somala, da cui è emersa anche la volontà di passare da una forma di governo parlamentare a una presidenziale. La riforma abolirebbe la figura del primo ministro, sostituito da un presidente e un vice scelti direttamente dagli elettori. Dal 2000 le elezioni somale si sono svolte in maniera indiretta, con un sistema basato sulla divisione in clan, una componente importante della società locale.