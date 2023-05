L’effetto

dei climi estremi

◆ Ho trovato molto interessante l’articolo sulle reazioni delle persone agli sconvolgimenti climatici (Internazionale 1512). Nell’articolo si racconta che alcuni volontari hanno passato molti giorni in climi particolarmente estremi per permettere di studiare le loro reazioni fisiche a quelle condizioni. Non viene mai puntualizzato, però, quali attività dovevano svolgere; in quali ambienti soggiornavano; con quali attrezzature né quanto tempo dovevano passare all’aperto. Penso che siano aspetti non secondari per capire veramente le difficoltà dell’esperimento.

Eddy Rosa

Il fallimento della democrazia

◆ Il commento di Amberin Zaman sulla Turchia: “Non c’è dubbio che le elezioni siano state formalmente regolari, ma in pratica non sono state corrette” (Internazionale 1512), conferma la definizione di autocrazia elettorale in cui Arundhati Roy inserisce anche l’India. Forse potrebbe rientrarci anche Israele, diventato stato nazione per i soli ebrei, che combatte “una guerra all’anno, senza una causa, senza nulla da guadagnare, senza risultati, senza vincitori né vinti, solo un massacro periodico, come il tagliando dell’auto”, nelle parole di Gideon Levy. Gli interventi del giornalista israeliano e della scrittrice indiana sono esemplari perché pongono domande che travalicano i confini dei propri paesi: “Vogliamo continuare a vivere così?”, “Che cos’è uno stato?”.

Daniele Baldisserri

Poveri vecchi

◆ A proposito dell’ultima rubrica di Starnone (Internazionale 1513), penso che i grandi non siano grandi per nulla e mi auguro di leggere ancora per molto tempo la sua voce brontolona nel giornale.

Loredana

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1513, a pagina 49, nell’articolo “Nessuno è al sicuro” la polizia haitiana ha fatto sdraiare a terra tredici uomini e poi li ha bruciati vivi; a pagina 53 la data corretta della didascalia della foto è 27 ottobre 2022; nella cartina a pagina 58 l’oceano è Atlantico, non Pacifico; a pagina 64 le foto del portfolio sono state realizzate fra gli anni trenta e novanta del novecento. A pagina 106 la traduzione corretta della vignetta di Flavita è: “Questi sono i miei princìpi. Se non ti piacciono, ho altre donne”; nella vignetta di Matador la traduzione corretta è: “Il governo colombiano e i ribelli dell’Eln riprendono i negoziati di pace: ‘Resta lì!’”. Errori da segnalare?

