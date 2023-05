Scontri tra i soldati della missione Kfor della Nato e i manifestanti della comunità serba davanti al comune di Zvečan. Più di trenta militari sono rimasti feriti con ustioni e fratture, tra cui anche quattordici alpini italiani. Da giorni c’erano proteste per impedire l’insediamento dei sindaci appartenenti alla comunità albanese eletti in quattro città a maggioranza serba alle amministrative del 23 aprile (considerate irregolari dai manifestanti). La Kfor è la missione più numerosa della Nato, con più di tremila militari, e il suo comandante è italiano. È presente in Kosovo dal 1999 su mandato delle Nazioni Unite.