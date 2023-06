Una guerra all’anno contro Gaza

◆ Sono più di dieci anni che leggo Internazionale ed è doloroso e assurdo leggere ancora gli articoli di Gideon Levy sulla barbarie che si vive in Israele (Internazionale 1512) tra guerre, morti, raid, attentati, espropri, occupazioni, bombardamenti. Trovo incredibile come giornalisti e attivisti non perdano la voglia e le forze, e continuino a gridare allo scandalo della guerra e dell’occupazione. Ringrazio di cuore chi insiste con il suo lavoro a portare la verità dove ci sono solo dolore e morte.

Fulvio

Il festival dei matti

◆ Il termine follia sembra avere sempre un’accezione negativa: un’azione folle è considerata sbagliata e diversa dal normale. Invece non dovrebbe essere così. Nell’articolo sul festival dei matti (internazionale.it), che sposta il confine tra normalità e follia, emerge quell’aspetto positivo e anche necessario a evitare d’intorpidirsi nella normalità. C’è anche la fantasia da considerare, e non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti. Aiuta a guardare consapevolmente verso il futuro con un pizzico di spensieratezza, a partire dalla scuola. Unire conoscenza, fantasia e anche un po’ di follia può essere un ottimo modo per riaccendere la speranza e trovare motivazione, soprattutto tra i banchi di scuola.

Alessia Visca

Cartolina da Tel Aviv

◆ Mi chiedo a quale democrazia si riferisca l’autrice della cartolina da Tel Aviv (Internazionale 1514). Forse a una “fragile” democrazia come quella del suo paese, dove per legge esistono cittadini di serie A (gli ebrei) e cittadini di serie B (gli arabi israeliani), per non parlare della condizione degli abitanti originari di quelle terre, i palestinesi, strangolati da almeno cinquant’anni da un’occupazione militare feroce. Sinceramente trovo difficile capire, anche alla luce delle testimonianze di Gideon Levy, che apprezzo per la sua lucidità e la sua passione, come migliaia di persone possano marciare dietro una bandiera nazionale senza rendersi conto di difendere uno stato responsabile di una politica di sopraffazione, se non di vero e proprio apartheid.

Marcello Gidoni

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1514 a pagina 65 nella foto c’è un bombo, non un’ape.

