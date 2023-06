Diamo al ragazzo il beneficio del dubbio: si è trovato da solo con la televisione in salotto, tu non c’eri, magari ha anche cercato di resistere. Si sarà detto: “Dai, guardo solo dieci minuti e poi lo aspetto”. Ma la carne è debole e una volta che si è trovato in quella situazione non è riuscito a tirarsi indietro. Devi apprezzare però che l’abbia confessato: sarebbe stato facile far finta di guardare gli episodi per la prima volta insieme a te, fingendo stupore, sconvolgimento e commozione per quello che è stato – siamo tutti d’accordo – uno dei finali di serie tv migliori di sempre. Ma c’è dell’altro: nel suo podcast la pscicoterapeuta Esther Perel fa spesso notare che a volte in un rapporto l’apparente vittima è in realtà il carnefice. Nel vostro caso, non sarà che imponi al tuo compagno una monogamia televisiva che in fondo lui non vuole? Forse il suo tradimento è il segnale che per lui questo regime non funziona. Per scoprire se è così, vi consiglio di prendervi una pausa di riflessione dalla visione di serie tv insieme. Guardatene qualcuna da soli, sperimentate lo streaming ognuno per conto proprio, datevi spazio mediatico per capire i vostri gusti, e vedete che effetto fa. Magari sarà l’occasione di allargare i confini della vostra coppia e di tornare a godervi appieno quelle volte che deciderete di guardare qualcosa insieme.

