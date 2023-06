Alcune banche statunitensi si stanno preparando a vendere a prezzi scontati i mutui concessi sugli immobili commerciali, anche se i debitori sono in regola con i pagamenti. Gli istituti di credito, spiega il Financial Times, vogliono ridurre la loro esposizione in questo settore, perché è da tempo in forte difficoltà e al centro della crisi delle banche regionali statunitensi esplosa a marzo con il crollo della Silicon Valley bank. La filiale dell’istituto britannico Hsbc, per esempio, ha deciso di liberarsi di mutui per un valore complessivo di centinaia di milioni di dollari. A maggio la PacWest, una banca regionale in crisi, ha venduto crediti immobiliari per 2,6 miliardi.