Nel paese lo stato d’emergenza è in vigore dal dicembre 2022 e, se non ci saranno proroghe, sarà sospeso a luglio. Nonostante le dichiarazioni del governo e della polizia, scrive Insight Crime, secondo varie organizzazioni della società civile finora le autorità sono riuscite a fare poco per fermare le estorsioni e la violenza delle bande criminali.