“Il 4 giugno Delfina Gómez (nella foto), candidata del partito al governo Morena (lo stesso del presidente di centrosinistra Andrés Manuel López Obrador), è stata eletta governatrice dell’Estado de México con il 52,7 per cento delle preferenze”, scrive Animal Político. Con diciassette milioni di abitanti lo stato, il più popoloso del Messico, è stato amministrato ininterrottamente per quasi cent’anni dal Partito rivoluzionario istituzionale (Pri). Anche se Morena non ha ancora presentato un nome per le elezioni presidenziali dell’anno prossimo, con questa vittoria consolida il suo potere e diventa il partito favorito nella corsa per la guida del paese. “Questa è una vittoria di tutte le famiglie che lavorano e delle donne che negli ultimi anni hanno combattuto per il riconoscimento dei loro diritti”, ha detto Gómez nel suo discorso dopo i risultati. ◆