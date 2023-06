Animali I progetti per reintrodurre le specie animali in natura avrebbero più successo se si analizzasse meglio la personalità degli esemplari coinvolti. Alcuni ricercatori stanno cercando di farlo con lo storno di Bali (Leucopsar rothschildi, nella foto), un uccello in pericolo critico che vive sull’isola di Bali, in Indonesia. In natura rimangono meno di cinquanta esemplari adulti, mentre altri si trovano negli zoo. In vista di una possibile liberazione degli uccelli allevati negli zoo, scrive The Conversation, i ricercatori stanno valutando la loro capacità di risolvere problemi e affrontare imprevisti. L’obiettivo è capire se sono in grado di sopravvivere in un ambiente nuovo. È emerso che gli individui più adatti alla reintroduzione sono quelli più avventurosi e quelli più cauti.