Due settimane dopo la vittoria alle amministrative del 28 maggio, il Partito popolare (Pp, centrodestra) e Vox (estrema destra) hanno raggiunto un accordo per governare insieme nella Comunità Valenciana. “Il Pp non ha avuto nessuna esitazione a legarsi a Vox, che è stato ormai sdoganato dai mezzi d’informazione e soprattutto dagli spagnoli”, commenta La Vanguardia, secondo cui l’intesa aumenta le probabilità che i due partiti possano cooperare anche a livello nazionale dopo le elezioni del 23 luglio. Intanto Podemos ha trovato un accordo con la coalizione Sumar, che permetterà a tutte le forze a sinistra del Partito socialista di presentarsi unite per la prima volta.