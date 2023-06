Mina Gorji è una poeta di lingua inglese nata a Teheran, in Iran, nel 1975 e cresciuta nel Regno Unito. Insegna letteratura inglese alla Cambridge university. Una selezione di sue poesie, in italiano e in inglese, è uscita sul sito della rivista Nuovi Argomenti, nella sezione Officina poesia. Questo testo, inedito in italiano, è tratto dalla sua raccolta d’esordio, Art of escape (Carcanet 2020). Traduzione dall’inglese a cura del Laboratorio di traduzione di poesia Monteverdelegge (Marta Izzi, Paola Maioli, Giselda Mantegazza, Fiorenza Mormile, Anna Maria Rava, Anna Maria Robustelli, Jane Wilkinson).