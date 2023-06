Gli insulti all’arbitro durante una partita sono diffusi anche nella Little league, la più popolare federazione di baseball giovanile degli Stati Uniti. Così Don Bozzuffi, presidente della Little league di Deptford, in New Jersey, ha introdotto una nuova regola: gli spettatori trovati a insultare l’arbitro non potranno andare a vedere le partite per un anno oppure dovranno fare loro stessi gli arbitri di tre incontri, assistiti da un altro direttore di gara. La nuova regola è in vigore da aprile, e non è ancora stata violata. “Si sta rivelando un ottimo deterrente”, ha commentato Bozzuffi, “perché nessuno vorrebbe trovarsi in una situazione del genere”.