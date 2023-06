Com’è cambiata l’Italia con Silvio Berlusconi

◆ Sono rimasto molto colpito dalla capacità di Alessandro Calvi di sintetizzare il profilo di Berlusconi in modo così efficace (internazionale.it). Mi ha convinto soprattutto l’abilità con cui vengono delineate la “carriera” e la consequenzialità tra successo economico e successo politico. Inoppugnabile il giudizio sugli italiani plasmati dalla sua azione “inculturale” durata decenni prima del successo elettorale.

Gianni Morganti

◆ In questi giorni provo sentimenti ambivalenti: da un lato il rispetto per la morte dell’uomo Berlusconi, dall’altro la perplessità per come viene dipinto, cioè un grande uomo e statista. Tra i contributi pubblicati a caldo, ho trovato l’analisi di Alessandro Calvi molto equilibrata, a maggior ragione perché basata su fatti ormai che fanno parte della storia italiana.

Daniele

La democrazia delle api

◆ “La mappa elettorale turca in effetti somiglia a quel che si può osservare in diverse democrazie: un paese molto frammentato e sospeso tra due idee della realtà e due progetti politici che appaiono quasi inconciliabili”. Il quadro evidenziato da Anthony Samrani su Internazionale 1514 è aggravato dal fatto che sia gli Stati Uniti sia l’Unione europea hanno trovato tale tendenza, come spiegato da Murat Yetkin nello stesso numero, “in linea con i propri interessi”. È sconfortante pensare che pure le api sembrano più democratiche di noi, come scrive Karen Bakker: “Scelgono il punto in cui formare il nuovo alveare in base a processi decisionali democratici e sofisticati, che prevedono una verifica collettiva, un dibattito vigoroso, la costruzione del consenso, il quorum e un complesso segnale per l’inibizione incrociata, prevenendo lo stallo”.

Daniele Baldisserri

Un lutto diverso dagli altri

◆ L’articolo di Valentina Pigmei (internazionale.it) segue il percorso di chi vive una tragedia come il suicidio di una persona cara. Purtroppo il sistema sanitario non offre un iter per chi deve affrontare un lutto devastante come questo, lasciando le famiglie abbandonate a se stesse.

Carmen

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1515 l’articolo di Ine Roox a pagina 36 è del giornale olandese Nrc; su Internazionale 1512 la foto a pagina 9 è di Sedat Suna. Errori da segnalare?

