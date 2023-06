Antropologia A Eynan Mallaha, in Israele, sono stati trovati resti di flauti in osso che risalgono a circa dodicimila anni fa. I flauti emettevano suoni simili ai versi degli uccelli rapaci. Nell’area vivevano gruppi di cacciatori raccoglitori appartenenti alla cultura natufiana. Probabilmente i flauti erano usati per produrre musica o durante le battute di caccia, in particolare degli uccelli, scrive Scientific Reports.