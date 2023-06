“L’11 giugno in Giamaica una decina di leader politici haitiani e di rappresentanti della società civile, sostenuti dalla Comunità caraibica, si sono incontrati per discutere della crisi sociale e politica in cui è precipitata Haiti negli ultimi due anni”, scrive il Miami Herald. Tra i temi affrontati ci sono la sicurezza e la convocazione di elezioni.