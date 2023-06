La cittadina scozzese di Kirkcaldy, un piccolo centro sulla riva settentrionale dell’insenatura Firth of Forth, di fronte a Edimburgo, è famosa soprattutto per essere il luogo dov’è nato Adam Smith, il filosofo considerato il padre del capitalismo e dell’economia moderna. Kirkcaldy, in realtà, non se n’è mai curata troppo, scrive la Neue Z ürcher Zeitung. Ma quest’anno ha deciso di festeggiare: il 5 giugno 2023, infatti, si sono celebrati i trecento anni dalla nascita di Smith. A volerlo ricordare è stato soprattutto George Proudfoot, insegnante in pensione con la passione per la storia, che nel 2012 ha fondato un’associazione dal nome altisonante, la Adam Smith global foundation. Proudfoot e suoi amici organizzano visite guidate e conferenze. E in questi giorni al teatro comunale di Kirkcaldy va in scena anche uno spettacolo. Nella cittadina Smith trascorse l’infanzia e l’adolescenza studiando alla scuola locale latino, matematica e inglese, prima di continuare le sue ricerche a Glasgow e a Oxford, e intraprendere un lungo viaggio in Europa come precettore di un giovane aristocratico. Fu a Kirkcaldy, tra il 1767 e il 1773, che scrisse la sua opera più famosa, La ricchezza delle nazioni. È probabilmente lì che cominciò a riflettere sull’economia osservando gli affari conclusi nel porto locale, nota il quotidiano svizzero: all’epoca, infatti, il centro era un’importante tappa lungo le rotte verso la Scandinavia, le città anseatiche, la Germania e i Paesi Bassi e inoltre fioriva grazie alla pesca e alle miniere di carbone e di sale. ◆