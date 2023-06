Il 22 giugno, sotto la guida della nuova presidente Hafize Gaye Erkan, la banca centrale turca ha aumentato il costo del denaro per la prima volta in due anni. I tassi d’interesse sono passati dall’8,5 al 15 per cento, scrive la Bbc. Ma per ora queste prime misure non sembrano aver tranquillizzato gli investitori, che continuano a colpire la lira turca.