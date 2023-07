L’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) sostiene che i prezzi dell’energia potrebbero registrare un nuovo forte rincaro il prossimo inverno, costringendo i governi a intervenire ancora una volta per ridurre il peso delle bollette sul bilancio delle famiglie, scrive il Guardian. Secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Iea, i rincari potrebbero essere provocati da un rapido miglioramento dell’economia cinese e da un inverno particolarmente rigido. Dopo un primo rimbalzo successivo alla fine delle restrizioni per il covid-19, in realtà, la Cina ha registrato dati deludenti, ma attualmente, spiega Bloomberg, è il paese che più di tutti sta sottoscrivendo contratti a lungo termine per la fornitura di gas naturale.